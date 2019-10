Sankt-Martins-Umzug in Fürstenau am 16. November 2019 CC-Editor öffnen

Die Organisatorinnen des Laternenumzugs freuen sich auf viele Teilnehmer. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau. Am Samstag, 16. November 2019, beginnt um 17 Uhr auf dem Marktplatz in Fürstenau der traditionelle St.-Martins-Umzug. In diesem Jahr wird die Veranstaltung zum ersten Mal von den drei Kindergärten der Stadt Fürstenau in Zusammenarbeit mit der Spielvereinigung vorbereitet. In den Vorjahren organisierte die Werbegemeinschaft gemeinsam mit den Kindergärten den Umzug.