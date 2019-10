Erfindung aus der "Höhle der Löwen" an der IGS Fürstenau CC-Editor öffnen

Begeistert von der mobilen Kletterwand sind Johannes Fritze, Dariusz Salamonowicz, Kristin Tröster, Alexander Munk und Jürgen Sander (von links). Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Im September überzeugten Dariusz Salamonowicz und Piotr Malecki aus Frankfurt am Main in der Fernseh-Show „Die Höhle der Löwen“ Investor Georg Kofler mit ihrer mobilen Kletterwand Everest. Auch Johannes Fritze, Vorsitzender des Fördervereins der Integrierten Gesamtschule (IGS) Fürstenau, war vor dem Bildschirm angetan von dem Gerät und arrangierte einen Testtag an der IGS.