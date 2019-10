Fürstenau. Beim veganen Klima-Frühstück der Grünen aus den vier Nordkreis-Samtgemeinden in Fürstenau standen Themen der Region im Mittelpunkt. Das Frühstück selbst fand so viel Anklang, dass es im kommenden Frühjahr in Alfhausen wieder ohne tierische Zutaten stattfinden soll.

Dass es mit der Tierhaltung in Deutschland nicht so weiter gehen könne, betonte Margreth van der Meer. In ihrem Geburtsland Holland sei beschlossen worden, die Zahlen der Tierhaltung zu halbieren. Gerade auch in der Region Osnabrück sei die Reduzierung des Tierbestandes unumgänglich, um die Qualität des Trinkwassers zu sichern und artgerechte Tierhaltung zu garantieren, heißt es in der Pressemitteilung der Grünen.

Einhellige Zustimmung erhielt die Fürstenauer Ratsfrau Claudia Funke für das Anliegen, die Bahntrasse Quakenbrück-Rheine für zukünftigen Güterverkehr zu sichern. Volle Unterstützung verdiene die Haltung des Landes Niedersachsen, diese Strecke für den Hafenhinterlandverkehr des Jade-Weser-Portes zur Verfügung zu halten, da der Bahnknoten Bremen so gut wie dicht sei und mit der Verlagerung von der Straße auf die Schiene endlich ernst gemacht werden müsse. „Die Zusagen bei der Kappung der Strecke bei Kemper in Nortrup müssen eingehalten werden“, wird Funke in dem Schreiben zitiert.

Bald Klimamanager in Bersenbrück und Neuenkirchen?

Über die Initiative der Jugendkonferenz in Merzen, brachliegende Flächen zu begrünen, berichtete Ratsherr Ronald Hülsmann. Josef Klausing betonte, dass es das Ziel der Grünen bleibe, zukünftiges Bauen ökologisch zu orientieren, wobei das Rathaus Neuenkirchen und der Kindergarten Merzen mit Energieplus-Standard vorbildlich sein sollten. Die Entscheidung über die Einstellung eines Klimamanagers sei in der Samtgemeinderatssitzung am 2. Dezember vorgesehen.

Weiter ist die Samtgemeinde Bersenbrück, verdeutlichte Ralf Gramann. Bei zwölf Bewerbungen und fünf Einladungen solle bereits in der Ratssitzung am 12. Dezember über die geförderte Beschäftigung für zunächst drei Jahre beschlossen werden.

Ehemaliger Bippener Ratsherr Axel Koopmann geehrt

Um ein Jahr vorgezogen werden soll die Sicherung der Bahnübergänge in Rieste, um den Bahnverkehr sicherer und den Fahrplan stabiler zu machen, berichtete Ratsherr Dieter Schloms. Schon 2020 solle mit den Arbeiten begonnen werden. Auch die Grünen in der Samtgemeinde Artland seien bestrebt, zukünftiges Bauen ausschließlich ökologisch auszurichten, berichtete Ratsherr Holger Fuchs-Bodde-Gottwald. Darauf müsse schon bei den Neubauten von Sporthalle und Kindergarten in Quakenbrück geachtet werden.

Mit Hochdruck bereite sich Anna Kebschull auf die Übernahme des Landrätinamtes für Anfang November vor, berichtete Annette Specht. Die Geschäftsführerin der Grünen im Kreistag begrüßte es als erstes Zeichen einer künftig mehr sachorientierten Arbeit der Fraktionen, dass auch die CDU dem Klimaschutzantrag der Grünen zugestimmt habe. Geehrt wurde Axel Koopmann für langjährige Mitgliedschaft bei den Grünen. Wie in seinem Beitrittsjahr 1983 seien der Verzicht auf Atomenergie und Aufrüstung weitere Anliegen, für die es sich einzusetzen wichtig sei, betonte der frühere Bippener Ratsherr.