Schwagstorf. Aus Anlass des 125-jährigen Bestehens des St. Marienstiftes in Schwagstorf waren alle Einwohner der Gemeinde zu einem Fest der Begegnung eingeladen, das mit einer feierlichen Dank-Vesper in der Marienkapelle begann.

Die Vesper unter der Leitung von Pastor Hubert Schütte wurde musikalisch umrahmt von Schwester M. Digna an der Orgel. Nach der Einladung durch die Oberin des St. Marienstiftes, Schwester Maria Goretti, nutzten die Besucher die Kaffeetafel und weitere Angebote, um das St. Marienstift und seine Bewohnerinnen näher kennenzulernen.

In seiner Ansprache ging Pastor Hubert Schütte auf die Entstehungsgeschichte des Klosters ein. Diese begann am 21. Oktober 1894, als 20 Thuiner Schwestern und 80 Kinder in das neu erbaute St. Marienstift einzogen. „Gott fordert uns heraus, dass wir Liebende sind und bleiben, den Menschen zugewandt. Das geschieht seit 125 Jahren im St. Marienstift", so Schütte, „die Franziskanerinnen vom heiligen Märtyrer Georg zu Thuine verbringen unzählige Stunden im Gebet und teilen Freude, Sorgen, Nöte und Ängste mit ihren Mitmenschen. Wir hoffen und beten, dass es auch in Zukunft so bleiben möge.“

Nach der Lesung durch die neue Provinzoberin Schwester Maria Angelis gaben die Fürbitten einen Rückblick auf die vergangenen Jahre: Eine Lichterscheinung im Jahr 1888 motivierte das Ehepaar Krimpenfort, seinen Besitz für ein Kloster zu stiften, in dem sich Ordensschwestern um verwaiste Kinder kümmern. Seit 1894 haben hier Kinder und Jugendliche gelebt und die Schule besucht. 1933 wurde an das St. Marienstift ein weiteres Gebäude für ältere Schwestern angebaut, die in St. Anna ihren Lebensabend verbringen können. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges haben Dorfbewohner, die ihr Haus verloren, im St. Marienstift Schutz gesucht, das weitgehend von Zerstörungen verschont blieb.1953 wurde die Deutsche Provinz St. Franziskus errichtet. Seitdem hat die Deutsche Provinzoberin ihren Sitz in Schwagstorf. Im Oktober 1972 erhielt das St. Marienstift von der Landwirtschaftskammer die Befugnis zur hauswirtschaftlichen Ausbildung. Das Exerzitienhaus wurde im Jahr 1981 als ein Ort der Stille und Begegnung gebaut. Inzwischen werden zunehmend Aufgaben und Dienste von einem großen Mitarbeiterstab übernommen.

Während einer gemeinsamen Kaffeetafel kamen Dorfbewohner und Ordensschwestern miteinander ins Gespräch. Eine elf Meter lange Zeittafel gab einen Überblick über die wechselvolle Geschichte des St. Marienstiftes. Schwester Marianne und Schwester M. Laetaris erstellten diese Tafel in mühevoller Arbeit, versehen mit alten Dokumenten, Zeitungsberichten und Fotos. Darunter waren auch Leihgaben von Schwagstorfer Einwohnern und dem Heimatverein. Unter den Überschriften „Anfänge“, „Das Marienstift entwickelt sich“, „Anfänge des Altenheims St. Anna“, „Gegenwind durch die Nationalsozialisten‘“, „Neuanfänge nach dem Krieg, „Modernisierung erfordert Veränderungen“ und „Die folgenden 100 Jahre sind angebrochen“ bekommt der Betrachter einen lückenlosen Blick auf die vergangenen 125 Jahre.

Beeindruckt waren die Besucher von der umfangreichen und informativen Power-Point-Präsentation von Schwester Lena-Maria über die Entstehungsgeschichte des St. Marienstiftes bis in die heutige Zeit. Schwester Marianne bot den Gästen, die sich nicht vom Regen abschrecken ließen, eine interessante Führung über das Gelände mit dem Exerzitienhaus und Provinzialat St. Franziskus sowie der Marienschule mit Internat an.