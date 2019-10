Schwagstorf. Die Firma Santel hat das Ausbildungszertifikat der Agentur für Arbeit Osnabrück erhalten. Es wird seit 2017 an Unternehmen aus der Stadt und dem Landkreis Osnabrück vergeben, die sich besonders vorbildlich um die Ausbildung von jungen Leuten verdient gemacht haben. Hermann und Andrea Santel waren sichtlich Stolz auf die Ehrung.

Das Zertifikat überreichen Christiane Fern, Vorsitzende der Geschäftsführung, und Christoph Hahn vom Arbeitgeberservice. Vor dem Hintergrund des in vielen Branchen herrschenden Fachkräftebedarfs möchte die Arbeitsagentur mit ihrer Auszeichnung den hohen Stellenwert und die Notwendigkeit betrieblicher Ausbildung hervorheben, wie es hieß.



Der Arbeitgeberservice der Agentur habe bei seiner Tätigkeit festgestellt, dass die Firma Santel sich enorm für den Ausbildungsbereich engagierte, sagte Christiane Fern. Von 61 Mitarbeitern seien 13 Auszubildende, somit mehr als 20 Prozent der Beschäftigten. Da ist es auch wichtig, dass sich Azubis und Lehrherr verstehen und somit das Menschliche passt.

Kommunikation wichtig

Die Zugangswege potentieller Lehrlinge zum Arbeitgeber seien im ländlichen Bereich nicht so leicht wie in der Stadt. Die Firma Santel engagiere sich deshalb auf zahlreichen Gebieten, um Bewerber zu rekrutieren. Die Firma hole die Lehrlinge dort ab, wo sie stünden und fördere sie nach Möglichkeit, so Christiane Fern. „Im Geschäftsstellenbezirk Bersenbrück kommt momentan auf einen Bewerber eine Ausbildungsstelle“, erläuterte die Vorsitzende weiter. Es sei eine besondere Leistung, all die Menschen zu bekommen, die benötigt würden.

„Ganz wichtig ist die Kommunikation unter den jungen Leuten“, erläuterte wiederum Hermann Santel. Wenn man sich außerhalb der Arbeitszeit mit jungen Leuten unterhalte, werde das schnell deutlich. Junge Leute fingen oft bei Veranstaltungen an, auch über ihre Arbeit zu sprechen.

Ein weiterer Aspekt sei der Bereich der Werbung in den Schulen. Es komme vor, dass sich Kandidaten nach Präsentationen in Schulen bewerben würden, so Hermann Santel. Seine Firma gebe überdies auch Menschen mit Handicaps eine Chance. Dabei sei oft ein langer Atem erforderlich, aber gerade das könne sich lohnen, erklärte er.

Fehlendes Wissen aufarbeiten

Hermman Santel machte außerdem, deutlich, dass auch die Zusammenarbeit mit den Berufsschulen stimme. Und wenn es vor einer Klausur mal brenne, gebe es am entsprechenden Vorabend eine interne Fortbildung. Und dann laufe der folgende Tag.

Sodann stellte Andrea Santel das Projekt „Azubi plus“ vor. Dabei werde eine Vielfalt von in den Bezugsgruppen der Jugendlichen nicht mehr vermitteltes Wissen aufgearbeitet. wie Hermann Santel ergänzte, sei wegen es der Verdichtung in der Arbeitszeit im Gegensatz zu früher oft nicht mehr möglich, dass entsprechende Wissen zu vermitteln, den dieses sei für den Auftraggeber keine produktive Arbeitsstunde mehr. Aufgefangen werde diese Manko durch Schulungen in den Betrieben der Herstellerpartner. Von den Seminaren dort seien die jungen Leute begeistert. Azubi plus beinhalte weiterhin eine Vielfalt von Lehrgängen zur Erweiterung des Fachwissen. Es gebe aber auch Präventionsangebote für die Auszubildenden.