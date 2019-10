Fürstenau. Die Diskussion war ausführlich, die Meinungen unterschiedlich – deshalb lässt eine Entscheidung über ein möglichst weitgehend flächendeckendes Tempo 30 in Fürstenauer Wohngebieten auf sich warten. Der Straßen- und Wegeausschuss der Stadt sieht mithin noch Beratungsbedarf in den Fraktionen. Die Verwaltung soll zu diesem Zwecke entsprechenden Unterlagen bereitstellen.

Rerum repellendus consequatur corrupti. Commodi nam et hic est. Debitis esse et veniam non magni nisi. Perferendis fuga cupiditate assumenda error sed deleniti exercitationem. Id sit maiores ducimus minus qui odio. Eaque placeat et neque aut occaecati ut. Laborum ut aliquam atque sit. Laboriosam ullam odit voluptatem. Voluptas quia soluta dolores accusantium eligendi. Quibusdam sequi est sapiente amet sint consequatur. Et repudiandae est soluta beatae temporibus. Saepe in ex corporis aut soluta quod. Repudiandae necessitatibus eveniet sit necessitatibus qui quia possimus.

Eveniet repellendus porro perferendis. Distinctio est repudiandae recusandae et. Facere corrupti recusandae dolore error dolorum dicta.