Wöchentlich stimmten sich Anette Haverkamp-Peiß (rechts) und Coach Tobias Jaroschek im Rahmen eines halbjährigen Trainings für den Wettbewerb ab. Archivfoto: Peter Selter

Bippen. Anette Haverkamp-Peiß aus dem Bippener Ortsteil Lonnerbecke ist mit dem Preis „Unternehmerin der Zukunft“ in der Kategorie „Marktplatz“ ausgezeichnet worden. Sie betreibt – wie berichtet – die Firma Emma Eventing, die für Pferde- Katzen- und Hundehalter alles bietet, was die an Pflege- und Ergänzungsfuttermittel für ihre Vierbeiner benötigen.