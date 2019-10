Das Küchenstudio von Möbel Lübbering in Fürstenau schließt. Foto: Schwietert

Fürstenau. Aus für das Küchenstudio von Möbel Lübbering im Aue-Center in Fürstenau: Ende des Jahres schließt die Filiale, die an diesem Standort im März 2015 eröffnet wurde. Dafür soll in einer anderen Stadt ein Küchenstudio des Unternehmens öffnen.