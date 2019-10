Fürstenau. Die Mühen scheinen sich zu lohnen: Erneut sind Mitglieder und interessierte Personen zusammengekommen, um über die weitere Arbeit im Sozialverband Deutschland (SoVD), Ortsverband Fürstenau, zu beraten.

Unter der Moderation des Kreisvorsitzenden Gerd Groskurt ging es darum, die zukünftige Arbeit auf sichere Beine zu stellen. Dabei zeichnete sich vorsichtig ab, dass es gelingen könnte, wieder einen Vorstand zu finden. Mit dabei war auch Stadtdirektor Benno Trütken, der die wichtige Arbeit des SoVD hervorhob. Er sorge mit seiner Arbeit für die soziale Teilhabe von Menschen, die nicht in der Mitte der Gesellschaft stehen.

Stadtrat will Einliegerwohnungen fördern

Trütken teilte mit, dass der Stadtrat die Möglichkeit geschaffen habe, Einliegerwohnungen zu fördern. Im Sinne des Miteinanders könnten hier dann Personen einziehen, die im Umkehrschluss bereit seien, den Vermieter zu unterstützen. Der Stadtdirektor dankte allen bisher Aktiven für die gute Arbeit zum Wohle der Bürger. Trütken machte deutlich, dass die Arbeit des SoVD unverzichtbar sei, um besonders die Personen zu unterstützen, die anderweitig kaum eine Chance haben, ihr Recht zu bekommen. Er wünschte den Fürstenauern, dass sie wieder einen schlagkräftigen Ortsverband auf die Beine stellen werden.

Weihnachtsfeier am 13. Dezember 2019

Weiterhin legte die Versammlung den Termin für die Weihnachtsfeier fest. Sie findet am Freitag, 13. Dezember, in Verbindung mit einer Kaffeetafel ab 16 Uhr im Gasthof Triphaus statt. Bereits am 22. November wollen die Ortsverbände des SoVD aus der Samtgemeinde unter Beteiligung des Kreisvorstandes auf einem Stand auf dem Wochenmarkt über ihre Arbeit informieren.