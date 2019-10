Auf die Inbetriebnahme der neuen Werkstatt freut sich Inhaber Antonius Wallmeyer. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Gut aufgestellt ist die Firma Kruse Agrartechnik in Fürstenau am Robert-Bosch-Ring. Momentan wird der Betrieb erweitert. Inhaber Antonius Wallmeyer nimmt dafür etwa eine Million Euro in die Hand. Vor zehn Jahren übernahm er den Landtechnikbetrieb von Ernst Kruse an der Osnabrücker Straße.