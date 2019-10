Mit großem Vergnügen proben die Theaterspieler in Ohrte für ihr neues Stück und knüpfen damit wieder an die langjährige Spieltradition vor Ort an. Foto: Liesel Hoevermann

Ohrte. Nach einigen Jahren Pause starten die Theaterspieler in Ohrte jetzt mit einem neuen Stück und einer neuen jungen Truppe in den Herbst. Erstmalig finden die Aufführungen Ende Oktober und Anfang November statt – bislang fiel die Spielzeit immer in die Osterzeit.