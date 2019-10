Bippen. Eine interessante und abwechslungsreiche Woche haben jetzt mehr als 30 Kinder im Grundschulalter aus der Samtgemeinde Fürstenau bei der Herbstbetreuung beim Bildungszentrum Kuhlhoff in Bippen erlebt.

Unter dem Motto „Ernte sei Dank“ sorgten Susanne Triphaus und ihr Team mit vier freiwilligen Helfern für eine gelungene Woche auf dem Kuhlhoff in Bippen. Am ersten Tag ging es mit Gruppenspielen zum Kennenlernen und einem Waldspaziergang los. Am zweiten Tag wurden auf der eigenen Obstwiese des Kuhlhoffs Äpfel geerntet und frischer Apfelsaft gepresst. Und der schmeckte so richtig lecker.

Kulinarisch ging es auch an den folgenden Tagen weiter. Zunächst standen Kürbisse auf dem Programm. Es wurden Windlichter geschnitzt und Kürbissuppe gekocht. Und weiter ging es mit der Kartoffel, dieser „Tollen Knolle“, aus der so viele leckere Sachen gemacht werden können. Auch diese schmeckte nach vollendeter Arbeit so richtig lecker. Und leider war die Woche dann auch schon bald vorbei.

Auch nächstes Jahr wieder Betreuung möglich

Aber zunächst wurde noch eine herbstliche Tischdekoration aus den gesammelten Naturmaterialien gebastelt. Blätter, Eicheln und Kastanien kamen voll zur Geltung. Neben der Kernzeit von 9 bis 12 Uhr bestand auch die Möglichkeit, Sonderbetreuungszeiten vor 8 und nach 15.30 Uhr anzunehmen. „Anfragen zur Ferienbetreuung 2020 gibt es schon jetzt (Termine auf der Homepage) und werden punktuell angenommen“, so Kuhlhoff-Geschäftsführer Alfons Julius Bruns, der die Veranstaltung koordiniert hatte. Das vielfältige und abwechslungsreiche Programm nutzen nicht nur Familien, die auf die Betreuung angewiesen sind. Deutlich wurde aber auch, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dadurch einfacher wurde.