Grünabfälle illegal am Pottebruch in Fürstenau "entsorgt"

Gartenabfälle wie hier auf dem Bild dürfen nicht einfach so in den umliegenden Wäldern entsorgt werden. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die Markgenossenschaft Fürstenau ist erschüttert. Sie hat festgestellt, dass am Weg in den Pottebruch an der ehemaligen Firma Nowist ein größere Menge von Grünabfällen einfach so in den Wald gekippt worden sind.