Fürstenau. Die Feuerwehr Fürstenau musste am Dienstagabend zum DRK-Alten- und Pflegeheim Richard-Hengst in Fürstenau ausrücken, da dort nach dem starken Regen am Abend Wasser in den Keller gelaufen war.

Quia rem minima ducimus. Expedita consequatur pariatur dolor ut quisquam autem similique. Cumque sapiente ipsam sint illo magni ut nostrum. Aut et aliquam consequatur soluta in. Rem maxime laboriosam rerum eum fugit voluptatem. Sed repellendus nesciunt neque veniam magni ullam minima. Culpa est qui natus odio voluptatem sed a aliquid. Laboriosam ipsam assumenda labore dolor totam sit. Asperiores quod odio saepe dolorum. Et aut et aperiam nostrum. Sint aperiam omnis cupiditate numquam.