Tage der Toleranz an der IGS in Fürstenau

Die Schülervertretung der IGS Fürstenau hat eine Umfrage gestartet mit dem Ziel, dass die Toleranztage nächstes Jahr wieder stattfinden. Foto: IGS Fürstenau

Fürstenau. Was für ein Gewusel: Überall in der IGS in Fürstenau sitzen Arbeitsgruppen. Die einen diskutieren, die anderen versuchen, mit Rollstühlen klarzukommen, wieder andere stimmen Gitarren. "Toleranztage", so nennt die IGS, das was sich dort in dieser Woche bis zu den Herbstferien abspielt. Ein nicht alltägliches Projekt.