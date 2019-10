Bippen. In der Bippener Ratssitzung hat Bürgermeister Helmut Tolsdorf einen Überblick über Maßnahmen und Neuigkeiten in der Gemeinde gegeben. Thema waren unter anderem die Dorferneuerung und der Bau der neuen Ballsporthalle.

Neue Sporthalle: Voraussichtlich Ende Oktober beginnen die Bautätigkeiten für die neue Ballsporthalle in Bippen, die hinter der Turnhalle an der Grundschule ihren Platz bekommen wird. Vom Amt für regionale Landesentwicklung hat die Gemeinde die Nachricht bekommen, dass sie mit einem Zuschuss in Höhe von 500 000 Euro rechnen kann. Mit Sportverein, Schule, Kirchengemeinde und anderen werden derzeit Fragen rund um den Baubeginn abgeklärt, beispielsweise die Zuwegung. Um die neue Ballsporthalle auf Höhe der alten Turnhalle errichten zu können, sind im Vorfeld erhebliche Erdarbeiten erforderlich, der Erdaushub besteht nach einem vorab gefertigten Bodengutachten aus Sand.

Dorferneuerung: Eine durch die Gemeinden Bippen und Eggermühlen beantragte Verlängerung der gemeinsamen Dorferneuerungs-Maßnahme hat das Amt für regionale Landesentwicklung bis 2021 bewilligt. Ergänzend zu den bestehenden Zielen werden die beiden Gemeinden jetzt eine neue Vereinbarung aufsetzen.

Baugebiet: Die Erschließungsmaßnahme im neuen Baugebiet Bippen Nordwest soll bis November abgeschlossen sein, so sieht es der Bauzeitplan vor. Die Kreissparkasse hat währenddessen mit der Vermarktung der Baugrundstücke begonnen.

Straßenbau: Derzeit werden Straßen in den Ortsteilen Ohrtermersch, Ohrte und Haneberg saniert, bis Ende Oktober sollten diese Maßnahmen abgeschlossen sein.