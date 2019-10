Bippen. Ein Flohmarkt für Lonnerbecke – diese Idee hatten Sandra Elbers, Silke Senff, Claudia Kolde und Silke Grove und organisierten den ersten Lonnerbecker Flohmarkt in der Schützenhalle. Mit der großen Resonanz darauf hätten sie selber nicht gerechnet.

Inspiriert von einem Flohmarkt im Nachbarort entstand bei den vier Frauen die Idee, für Lonnerbecke etwas Ähnliches aufzuziehen. Wichtig war ihnen dabei, dass es keine Kinderkleidbörse werden sollte, sondern ein Flohmarkt mit einem bunten und abwechslungsreichen Angebot. Die Schützenhalle bot entsprechenden Platz, sodass wetterunabhängig geplant werden konnte. Allerdings war die Anzahl der Verkaufenden damit auch begrenzt und die vorhandenen Verkaufsplätze schnell ausgebucht. Und das nur von Lonnerbeckern, denn Aussteller aus anderen Orten waren nicht zugelassen.

Unerwartet gute Resonanz

Interessierte Käufer standen bereits um 8 Uhr vor der Tür – obwohl es offiziell erst um 10 Uhr losgehen sollte. Aber der frühe Vogel fängt bekanntlich den Wurm, und so waren versierte Schnäppchenjäger schon früh unterwegs. Wer an einem der zahlreichen Verkaufsstände nicht fündig wurde, konnte sich an diesem verregneten Sonntag an einem der Imbissstände stärken.

So viele Besucher fanden den Weg zur Schützenhalle, dass die Organisatorinnen schon jetzt über eine Wiederholung nachdenken.