Berge. Der Betrieb Schockemöhle Elektrotechnik hat sich in Berge, Lindlage 1 etabliert. Der Inhaber Sebastian Schockemöhle, Elektronikermeister Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, würde sich gerne vergrößern. Der gebürtige Dammer sucht deshalb Gesellen und Lehrlinge.

Selbstständig gemacht hat sich Sebastian Schockemöhle mit seinem Fachgeschäft am 1. Januar 2016 in Damme. Der 27-Jährige hat seinen Betrieb inzwischen in Berge auf der Lindlage auf- und ausgebaut. „Schon als Jugendlicher habe ich mich mit der Materie befasst, ausprobiert, was man mit Batterien so alles anstellen kann. Und das war eine ganze Menge“, so Sebastian Schockemöhle. Und: Physik sei in der Schule sein Lieblingsfach gewesen. Schnell habe festgestanden, dass er eine Ausbildung zum Elektriker machen wolle.



Mit dem kaufmännischen Teil schon in der Lehrzeit begonnen

Nach dem Besuch der Schule in Damme mit Realschulabschluss folgte von 2008 bis 2012 die Lehre in Osterfeine. Den Gesellenbrief erhielt er in Verbindung mit einem Fachdiplom als Innungsbester von der Elektroinnung Vechta. Schon bald ging es zur Meisterschule nach Oldenburg zum BFE (Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnologie). Den kaufmännischen und pädagogischen Teil hatte Sebastian Schockemöhle bereits während der Lehrzeit begonnen.

Goldener Boden für das Handwerk

Nun als Meister kann er auch Lehrlinge ausbilden und möchte das auch gern. Das Handwerk habe goldenen Boden“, machte Sebastian Schockemöhle mit Blick auf den verstärkenden Fachkräftemangel deutlich. Schon jetzt sei es für seine Firma schwierig, wegen der hohen Auftragslage alle Arbeiten zeitnah zu erledigen. Das Auftragsbuch sei prall gefüllt. Schwerpunkt seines Tätigkeitsbereichs ist die Elektroinstallation in der Gebäudetechnik bis hin zum mitdenkenden, intelligenten Haus (Smart Home).

Weitere Infos: www.schockemoehle-elektro.de, Telefon: 05435/9541872.