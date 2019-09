Bippen. Die ersten Straßennamen für das neue Baugebiet Bippen Nordwest I sind in der Bippener Ratssitzung beschlossen worden. Demnach stehen die Straßennamen für das in insgesamt vier Teilabschnitte gegliederte erste Baugebiet „Bippen Nordwest I“ fest.

Straßennamen: Vor dem Hintergrund, dass bestehende Wäldchen in dem neuen Baugebiet erhalten bleiben sollen, werden die jetzt noch Planstraßen A und B genannten Straßen dann „Am Waldwinkel“ und „Zum Fichtenhain“ heißen. Eine weitere Planstraße A1 soll den Namen „Igelweg“ bekommen. Auch für die übrigen Stichstraßen sind Waldtiernamen geplant, diese müssen aber noch abgestimmt werden.

Fahrt nach Estland: Nach dem erfolgreichen Besuch der estnischen Gäste aus der Partnergemeinde Viljandi Vald – vormals Paistu – in diesem Sommer steht die Planung des Gegenbesuches im nächsten Jahr an. In diesem Jahr hatten die Restruper rund um ihr Schützenfest die Gesamtbewirtung der estnischen Gäste übernommen und selber Interesse an einem Aufenthalt in Estland signalisiert. Für die Planungen der Fahrt nach Viljandi Vald Ende Juli 2020 werden daher vorrangig Mitglieder des Restruper Schützenvereins und der Jagdgenossenschaft angesprochen, für sie werden zehn Plätze vorgehalten. Neben der Erwachsenengruppe soll auch wieder eine Jugendgruppe mitfahren.

Klimaschutzpreis: Den Klimaschutzpreis 2019 der Gemeinde Bippen möchten die Ratsmitglieder dem Schützenverein Restrup zukommen lassen, lautete der einstimmige Ratsbeschluss. Als Grund für diese Nominierung wurden die gründliche Sanierung der Schützenhalle in den vergangenen Jahren sowie die Gestaltung eines Kinderspielplatzes am gleichen Ort genannt. Der Schützenverein Restrup hat als örtlicher Kulturträger eine wichtige Funktion für die Dorfgemeinschaft. Der Klimaschutzpreis wird damit bereits zum elften Mal in der Gemeinde vergeben.