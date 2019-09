Großes Oktoberfest am 19. Oktober in der Fürstenauer Reithalle CC-Editor öffnen

Dirndl und Krachlederne werden wieder das Fürstenauer Oktoberfest dominieren. Archivfoto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. In wenigen Wochen ist es wieder so weit. Dann heißt es: „O´zapft is!“. Die Avantgarde Fürstenau lädt zum 11. Oktoberfest am Samstag, 19. Oktober, in die Reithalle in Fürstenau ein. Los geht es um 20 Uhr; Einlass ist ab 19 Uhr.