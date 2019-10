Schüler qualifizieren sich in Fürstenau für das Finale in Ankum CC-Editor öffnen

In verschiedenen Disziplinen qualifizierten sich die Schüler das Finale am 30. Oktober. Foto: Peter Selter

Fürstenau. Das Finale des 29. Schulwettbewerbs Reiten Weser Ems 2019 wird am Mittwoch, 30. Oktober, in der P.S.I.-Veranstaltungshalle in Ankum ausgetragen. Zuvor haben sich die Teilnehmer dafür am Tag des Schulreitens beim Reit- und Fahrverein Fürstenau qualifiziert.