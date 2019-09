Gut ausgerüstet bereiten sich die Wanderer auf ihre Tour durch die Bippener Maiburg vor. Foto: Catharina Hoevermann

Bippen. Seit mehr als 30 Jahren veranstaltet der Turnkreis Osnabrücker-Land vom Niedersächsichen Turner-Bund (NTB) jährlich einen Kreiswandertag im Nord- und Südkreis des Vereins. In diesem Jahr fand er in der Maiburg in Bippen statt.