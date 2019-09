Fürstenau. Nicht nur einkaufen, sondern auch Bekannte treffen, sich unterhalten und Neuigkeiten austauschen. Hin und wieder spielt Franz Kestermann auf seinem Schifferklavier. Eine breite Palette von Angeboten, die es im Discounter so nicht gibt, halten die Beschicker des Fürstenauer Wochenmarktes vor. Ein Rundgang.

Neben den Dauerbeschickern, die jeden Freitag da sind, ist zur Spargelsaison und auch noch kurz danach die Firma Van der Meer vor Ort. Die Saison lief gut. Der Spargel hielt seinen Preis, berichtet Michael Philipp. Und bis Ende Juli gab es auch noch Kirschen, aber auch schon erste Brombeeren und Heidelbeeren, zum Teil aus biologischem Anbau. „Wir sind dabei, das Bio-Siegel zu erwerben“, erzählt Philipp.



Ganzjährig ist der Familienbetrieb Brink aus Wietmarschen/ Lohne mit acht Sorten Kartoffeln aus eigenem, konventionellem Anbau auf dem Wochenmarkt vertreten. Die Kartoffelsorten Annabelle und die Cilena laufen am Besten, erzählte Josef Brink. Aber auch die geliebte Linda, schon seit mehr als 30 Jahren im Angebot, gibt es noch.

„Ich finde, der Wochenmarkt ist eine charmante Sache.“ Nicole Klostermann

„Wir kommen immer gerne hierher, um kurz einzukaufen“, sagt Familie Wolter aus Hollenstede. Auch die Hollenstederin Nicole Klostermann, die mit ihrer Familie in Argentinien lebt, nutzt bei Aufenthalten in ihrer alten Heimat gerne den Wochenmarkt zum Einkaufen. „Immer wenn ich in Fürstenau bin und Zeit habe, freue ich mich, auf den Wochenmarkt gehen zu können", sagt sie. Allerdings wünscht sich Klostermann mehr Auswahl: „Ich verstehe aber auch, dass der Markt dafür noch besser angenommen werden muss. Ich wünsche mir für Fürstenau, dass die Angebote breiter gefächert werden." Und weiter: „Ich finde, der Wochenmarkt ist eine charmante Sache“.

Ebenfalls lange dabei ist die Firma Frischgeflügel Kruse aus Lengerich. Sie bietet unter anderem leckeres Hähnchenfleisch auch für den Grill an. „Ich finde es schön, wenn der Wochenmarkt eine in sich geschlossene Budenstadt ist“, sagte Ramona Preut von der Firma Kruse.

Dank an die Stammkundschaft

Die Gärtnerei Andreas Gude mit ihrer Vielfalt an Garten-, Schnitt- und Balkonblumen ist seit 2008 in Fürstenau auf dem Markt. Andreas Gude fühlt sich hier wohl, würde sich aber auch über weitere Stände, darunter auch einen Metzger freuen. „Der Marktplatz mit der Kirche im Hintergrund ist ein sehr schöner Platz“, lobt er das Ambiente. Sein besonderer Dank geht an die treue Stammkundschaft.

Auch Ramos Dijkxhoorn aus Holland mit seinem Käsestand und den Lakritzen, seit etwa fünf Jahren vor Ort, gefällt es hier gut. Bei ihm gibt es eine Vielfalt von Käsespezialitäten aus ganz Europa. Er hat immer etwas für jeden Geschmack dabei.

Auch Besucher aus der weiteren Region

Gleich nebenan bietet Marion Belting schmackhafte Bioprodukte nicht nur aus der Backstube, darunter Pumpernickel, an. Herzhaftes Brot und der bei Ramos gekaufte Käse ergänzten sich perfekt. Marion Belting ist seit etwa drei Jahren in Fürstenau vertreten. Auch sie würde eine Erweiterung des Marktes begrüßen.

Auch mit dem Produkt Fisch ist der Wochenmarkt in Fürstenau gut versorgt. „Das Fischgeschäft habe ich vor etwa zehn Jahren von der Firma Linka übernommen. Diese war wohl seit mehr als 40 Jahren auf dem Wochenmarkt in Fürstenau“, erzählt Karl-Heinz Müller. Inhaberin der Firma Fischfeinkost ist seine Frau Nicole Müller-Lütjen. „Mit einem Gemüsestand wird der Markt ein wenig bunter. Weitere Kunden werden den Markt besuchen“, meint er. Und weiter: „Wir bleiben definitiv hier. Wir haben unsere festen Stammkunden, die jede Woche kommen“, betont er. Und auch Besucher aus der weiteren Region seien oft als Kunden in Fürstenau.

Zu den langjährigen Beschickern gehört auch Oya Sezbin mit ihrem Feinkostgeschäft. Sie ist seit 19 Jahren in Fürstenau und freut sich ebenfalls über ihre Stammkundschaft. „Mit gefällt es hier sehr gut. Wir haben sehr nette Stammkunden“, betont sie. Sie freut sich darüber, dass die früher fehlenden Parkmöglichkeiten inzwischen eingerichtet worden sind. „Es macht sehr viel aus, dass die Kunden direkt neben dem Wochenmarkt parken können“, so Oya Sezgin.