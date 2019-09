Fürstenau . Die evangelische Kindertagesstätte St. Georg in Fürstenau bekommt eine weitere Krippengruppe. Nachdem der Familien- und Bildungsausschuss der Samtgemeinde Fürstenau einstimmig empfohlen hatte, die Planungen für den nötigen Anbau weiter voranzutreiben, folgte der Samtgemeindeausschuss dieser Empfehlung.

