Fürstenau. In den neuen Escape-Rooms im Freizeit- und Ferienpark Fürsten Forest wartet ab November 2019 einbesonderes Freizeitangebot mit Rätselspaß und Nervenkitzel auf die Gäste.

"Teamleistung und Querdenken sind gefragt, wenn die Teilnehmer die Rätselketten lösen wollen", betont Myrella Schuckmann, die Geschäftsführerin von Team der Escape-Room-Heroes, das derzeit die beiden Räume in einem der großen Hotelgebäude des Freizeitparks einrichtet und künftig betreibt.

Die Escape-Spiele oder Ausbruchspiele seien in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Die Aufgabe für Gruppen, die idealerweise aus zwei bis sechs Spielern bestehen, besteht darin, in einer vorgegebenen Zeit, in diesem Fall 60 Minuten, in einem realen Raum Aufgaben oder Rätsel zu lösen, um das Spiel zu meistern, wie Myrella Schuckmann erklärt. Unterstützt wird sie dabei von Larissa de Roo, der Geschäftsführerin des Freizeit- und Ferienparks Fürsten Forest, die als Kooperationspartnerin von Anfang an dabei ist.

Mit technischen Spielereien

Die Gäste können sich in den Spielen entweder mit dem Thema des "Offiziers Arnsberg und dem Geheimnis der Pommernkaserne" oder mit den "Genialen Erfindungen des Jan Gerrit van Leeuwen" auseinandersetzen. In beiden Fällen warten mit viel Liebe zum Detail gestaltete Räume mit allerlei technischen Spielereien auf die Gäste. Sie könnten in eine fremde Welt eintauchen und sich im besten Falle in den aufwändigen Kulissen, den spannenden Rätseln oder in anderen Zeitzonen verlieren, betont Thomas Krause vom Unternehmen Concept-Image-Media aus Lonnerbecke. Er gehört ebenfalls zum Team der Fürstenauer Escape-Room-Heroes.



Sehr viel wird vom Escape-Room-Team noch nicht verraten: Seit gut sechs Wochen würden sie am Feinschliff der Kulissen und der Technik arbeiten, so das Escape-Room-Team. Dabei werde gerade eine Erfinderwerkstatt des Jan Gerrit van Leeuwen genauso mit allerlei Werkzeugen und Dekorationen eingerichtet wie die Wohnung des Offiziers Arnsberg, in der Besucher auch viele Andenken an den früheren Fürstenauer Kasernenstandort wiederentdecken können. Egal, wo sie die Gäste auf der insgesamt 350 Quadratmeter großen Spielfläche auch befinden würden, es würde viel Raum und Ideen für den Spaß am Stöbern und dem Untersuchen der Exponate geboten. Im Escape-Room zu spielen sei ein so intensives Erlebnis, dass man den Alltag und alles drum herum vergesse, ist sich das Team um Myrella Schuckmann einig.

Buchungen bereits möglich

Jede Teilnehmergruppe erhalte einen ausschließlich für sie aktiven Operator, eine Person, die die Spieler quasi digital über Kameras und Mikrophone begleite. Die Abenteuerspiele seien für einen abwechslungsreichen Familienausflug genauso gut geeignet wie für Teambuilding-Maßnahmen, Firmenevents oder feierliche Anlässe. Zudem biete sich an, Kombi-Arrangements mit weiteren Angeboten des Freizeit- und Ferienparks wie Lasergame, Quad-Fahren oder Barbecue für unvergessliche Stunden oder sogar Tage im Fürsten Forest zu erleben, erklären Myrella Schuckmann und Larissa de Roo.

Die Eingangstüren der Escape-Rooms öffnen für die ersten Gruppen am 31. Oktober. Buchungen sind unter "www.escape-room-heroes.de" möglich.