Oktobermarkt findet in Fürstenau schon am 29. September statt CC-Editor öffnen

Stilecht in Dirndl und Lederhosen waren viele Besucher 2017 zum Fürstenauer Oktoberfest gekommen. Foto/Archiv: Henrieke Harbecke

Fürstenau. Nach dem Erfolg der vergangenen Jahre präsentiert sich Fürstenau auch in diesem Jahr wieder mit seinem Oktobermarkt ganz bajuwarisch. Am Sonntag, 29. September 2019, lädt die Werbegemeinschaft Fürstenau zu der beliebten Veranstaltung „Fürstenau – ein Oktobermarkt“ in die Straßen der Innenstadt ein.