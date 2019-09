Schwagstorf. Zum Jubiläumskonzert der Kolpingkapelle Schwagstorf „Melodien, die Geschichte schrieben“ sind am Samstagabend über 500 Gäste gekommen, und am Sonntagmorgen hieß es für 250 Feierwillige „O’zapft is“ beim zünftigen Frühschoppen mit dem Musikverein Nortrup.

Der erste Vorsitzende der Kolpingkapelle, Christopher Vismann, seit einem halben Jahr im Amt, bestand seine Feuertaufe bravourös. Souverän und selbstbewusst führte er durch den Abend und begrüßte die vielen Ehrengäste, darunter André Berghegger (Mdb), Bürgermeisterin Manuela Nestroy, Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken, Alt-Bürgermeister Herbert Gans, Pastor Hubert Schütte, den Vorsitzenden des Kreismusikverbandes Osnabrück-Land Karl-Heinz Ast, den ehemaligen Dirigenten Josef Bruns sowie Gründungsmitglied Paul Knese.

Vismann bedankte sich beim Organisations-Team Michael Bieling, Johannes und Steffen Osterhage und Elisa Klausing, beim Festwirt, der Firma Niemeyer aus Lastrup und dem Musikus-Veranstaltungsdienst Nortrup für Licht- Ton- und Bühnentechnik sowie bei allen Helfern, Sponsoren und Gönnern der Kolpingkapelle für die Unterstützung, ohne die das Fest nicht hätte stattfinden können.

„Im Laufe der Jahrzehnte haben mehr als 200 Musiker in unserem Orchester gespielt. Das heißt auch, wie wichtig es ist, für Nachwuchs-Musiker zu sorgen.“ Mit diesen Worten kündigte Vismann das erste Highlight des Abends an. Das 20-köpfige Nachwuchsorchester, ausgebildet seit Anfang 2018 von Andreas Meiners und Johannes Osterhage, zeigte eine musikalische Meisterleistung mit „Welcome to the World“, „Sun Calypso“ und „I get around“ von den Beach Boys. Zeitgleich konnte das Publikum auf einer Großbildleinwand Videoaufnahmen von den Proben verfolgen. Fotos und Videosequenzen von den Anfängen der Kapelle bis zum heutigen Tag ließen die Gäste in Erinnerungen schwelgen.

Einen Rückblick auf die Anfänge der Kolpingkapelle gab Johannes Osterhage, dessen Vater Hermann 1977 die Kolpingsfamilie gründete und am Kolpinggedenktag 1978 den Anstoß zur Gründung der Blaskapelle gab. „Unser damaliger Pastor Wilhelm Kotten, Musikfreund und Gönner, sorgte dafür, dass den angehenden Musikern Blasinstrumente zur Verfügung gestellt wurden“, berichtete er. Noten waren den Bläsern weitgehend unbekannt. Paul Knese vermittelte ihnen erste Notenkenntnisse mittels einer Schiefertafel. Zunächst stand Kirchenmusik im Fokus. Heinz Santel und Theo Wessel bildeten viele Musiker aus. Aufgrund seiner Kontakte zur Stadtkapelle Fürstenau gelang es Paul Knese, als ersten Dirigenten Heinz Kramer zu gewinnen, der auch Walzermelodien und Marschmusik in das Repertoire aufnahm.

„Den ersten offiziellen Auftritt im schwarz-weißen Outfit hatte die Kolpingkapelle beim Schützenfest 1980 mit sage und schreibe sechs Musiktiteln im Gepäck“, so Osterhage. Knut Röder war der zweite Dirigent der Kapelle mit dem Schwerpunkt Marschmusik. Während Josef Bruns als Dirigent die sinfonische Blasmusik in den Mittelpunkt stellte, brachte Christian Höhlein die moderne Musik ein. Eine besondere Würdigung seiner Leistungen und seines Engagements erfuhren der derzeitige Dirigent Andreas Meiners und dessen Ehefrau Hedwig. Inzwischen kommen die Mitglieder neben Schwagstorf auch aus Fürstenau, Hollenstede, Ankum, Bersenbrück, Löningen, Essen und Höckel.

Ehrengäste und Grußworte

„Ihr seid das klingende Aushängeschild der Region“, lobte Berghegger die Leistungen der Musiker und lud das gesamte Orchester zu einer dreitägigen Reise nach Berlin ein. Bürgermeisterin Manuela Nestroy zeigte sich beeindruckt von der Nachwuchsarbeit der Kapelle: „Ihr habt 40 Jahre Musikgeschichte geschrieben, macht weiter so!“ Karl-Heinz Ast staunte über das niedrige Durchschnittsalter der Musiker. „Ihr entwickelt euch immer weiter und habt euch auf eure Dirigenten eingelassen, die euch weiter gebracht haben“, lobte er. Für die örtlichen Vereine und Verbände gratulierte Maik Sabelhaus. „Wir haben so manches schöne Fest mit euch erlebt. Wir sind stolz auf euch“, stellte er fest.

Dann hieß es „Bühne frei für den Dirigenten Andreas Meiners und sein Orchester. Mit „Let me entertain you“ von Robbie Williams starteten „Melodien, die Geschichte schrieben“. Der geschichtsträchtige Marsch „Wir kommen“ erinnerte an das erste Jahrzehnt der Kolpingkapelle. Ebenso begeisterten „Eighties Flashback“ und ein Madley der Band Toto.

Lennard Klausing und Steffen Osterhage kündigten die Hymne der Wende „Wind of Change“ von den Scorpions an, begleitet von beeindruckenden Bildern vom Bau und Fall der Mauer. Mit „The Bare Necessities“ tauchten die Musikfreunde in die Welt des Dschungels ein. Wer kennt nicht Mogli und Balu, den Bären mit dem legendären Song „Probiers mal mit Gemütlichkeit“. Rudi Gerweler stellte den Titel „Candle in the Wind“ von Elton John vor und Josef Lohmann leitete über zum anspruchsvollen Titel „Music was my first Love“.

Der folgende „Yorkscher Marsch“ erinnerte an den Großen Zapfenstreich anlässlich der Schwagstorfer 1000-Jahr-Feier. Bilder von den Terroranschlägen in New York am 11. September 2001 erstanden mit „Only time“, einer gelungenen Gemeinschaftsproduktion des Orchesters mit der Chorgemeinschaft Schwagstorf. Diese stellte mit drei weiteren Gesangsstücken ihr breit gefächertes Repertoire dar. Mit „Mein kleiner grüner Kaktus“, „The Lion sleeps tonight“ und „King oft he Road“ ernteten sie stürmischen Applaus.

Ralf Klausing ging auf die Leistungen des ehemaligen Dirigenten Josef Bruns ein, mit dem die Kapelle eine Konzertreise nach Genua unternahm und leitete zu „Italo Pop Classics“ über. Weiter ging es mit Songs von Michael Jackson und dem gefühlvollen Lied „Don`t cry form me Argentina“. Während auf der Großleinwand bewegende Momente der Fußballweltmeisterschaft 2014 Revue passierten, spielte die Kapelle passend dazu „We are the Champions“. Zum Abschluss kam „The Lion King“ zu Gehör.

Natürlich ließ das begeisterte Publikum die Kolpingkapelle nicht ohne Zugaben von der Bühne. So ergriff Josef Lohmann beherzt das Mikrofon und sang im Duett mit dem Dirigenten die „Vogelwiese“. Nach „Thank you for the Music“ ging es nahtlos mit DJ Hömax mit Partymusik und ausgelassener Stimmung weiter.