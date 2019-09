Berge. Ansprechende Arbeiten auf und mit Leinen zeigt die Ausstellung „Onderweg“, die bis zum Jahresende 2019 in Berge im Museum Meyer-Haus präsentiert wird. Auf ihrer ersten Station in den Niederlanden sahen sich über 800 Leute die Werke an.

Auch das Team vom Museum-Meyer Haus mit Renate Simper und Renate Schillingmann würden sich über zahlreiche Gäste in den kommenden Monaten freuen.

Zur Vernissage hieß jetzt die Museumsbeauftragte Renate Simper zahlreiche Gäste, besonders die Besucher aus den Niederlanden willkommen. Das Projekt „Die Reise des Leinens“ hatte Hennie Dijk aus Dokkum in den Niederlanden ins Leben gerufen, die auch anwesend war. „Es freut uns ganz besonders, dass einige Künstler heute gekommen sind“, betonte Renate Simper, um sodann auf „oderweg“, auf deutsch "unterwegs" einzugehen. Einige Künstler hatten den Auftrag bekommen, ein Tuch aus Leinen zu gestalten.

Erinnerungen an die Hollandgängerei

„Wir vom Meyer-Haus haben mit Hilfe von Dagmar Schwager auch ein Tuch gestaltet“, berichtete Simper. Unter der Anleitung der Textildesignerin Dagmar Schwager aus Berge hätten sie, die Mitarbeiterinnen und Renate Schillingmann an die Arbeit gemacht und ein Bild in Wickeltechnik produziert. Als Motiv wurden Grasmäher gewählt. Sie gingen damals nach Holland, um dort ihren Lebensunterhalt zu sichern. „Insgesamt sind 21 Werke zusammen gekommen. Man muss sich wundern, welch tolle Werke entstanden sind“, so Renate Simper. Die Ausstellung wurde zunächst in Leuwarden im Museum Tresoar gezeigt und ist jetzt zum ersten Mal in Deutschland zu sehen.

Über das Projekt „Die Reise des Leinens“ informierte sodann Renate Schilingmann. Es erinnert an die Reise des Leinens aus Deutschland in die Niederlande, aus Berge nach Friesland zur Zeit der Hollandgängerei. Im 18. Jahrhundert gingen viele Männer und Frauen aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage in das damals reiche Holland, um ihren Unterhalt für sich und ihre Familien als Torfstecher, Grasmäher, Magd oder Leinenhändler zu verdienen.

Enge nachbarschaftliche Verbindungen

Auf die Projektidee kam Hennie Dijk, die als Malerin in Dokkum lebt, als sie eine Rolle Leinen in Quakenbrück im Museum gekauft hat. Im Rahmen eines Schüleraustausches mit der Oberschule am Sonnenberg in Berge mit der Dalton Schule in Dokkum lernte sie Renate Schillingmann kennen. Renate Schillingmann stellte ihr das Museum Meyer-Haus in Berge vor, erzählte von der Familie Meyer und der Hollandgängerei. Somit entstand der Plan, zum Thema Hollandgängerei und Leinenhandel ein Projekt zu starten. Es soll die Verbindung zwischen den Niederlanden und Deutschland aufzeigen, die engen nachbarschaftlichen Verbindungen erkennen lassen und auf die Bedeutung der Rolle Europas für die Menschen in unserer Region hinweisen. Zu jedem Bild gibt es eine zweisprachige Beschreibung. Weiterhin ist ein Katalog in niederländischer Sprache zu erhalten.