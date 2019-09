Fürstenau. Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens lädt das Reisebüro „Reise-Team“ am Sonntag, 29. September 2019, zu einem Tag der offenen Tür ein. Rund um das Jubiläum haben die Inhaberinnen Heike Holt und Susanne Kasper mit ihren Mitarbeiterinnen ein buntes Fest organisiert.

Was war nochmal 1999 so alles los? Genau. Die Bundesrepublik feierte ihr 50-jähriges Bestehen, Günther Jauch ging mit „Wer wird Millionär“ auf Sendung, Johannes Rau wurde zum Bundespräsidenten gewählt, und: Auf Buten Porten in Fürstenau eröffneten Heike Holt und Susanne Kasper das Reisebüro „Reise-Team“. Unter dem Motto „Träume kann man nicht kaufen, aber buchen“, wagten die beiden den Schritt in die Selbstständigkeit.

Anlässlich dieses Jubiläums findet am Sonntag, 29. September 2019, ein Tag der offenen Tür statt. Unter anderem werden Preise rund um das Reisen verlost. Zudem gibt es ein Weinfest mit der Firma Könning/Willenbrock. Weiterhin bietet die Kinderkrebshilfe eine Kaffee- und Kuchentafel an. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Auch können sie sich Schminken lassen. Sämtliche Einnahmen sind für die Kinderkrebshilfe bestimmt.

Auch privat gerne gemeinsam unterwegs

Begonnen hat es damit, dass die gelernten Reiseverkehrskauffrauen sich beruflich verändern wollten, und so eröffneten sie am 1. Oktober 1999 ihr eigenes Reisebüro. Mit Melanie Oldenhofe holten sie eine kompetente und zuverlässige Mitarbeiterin ins Boot, die sich bis heute mit großem Engagement im Reisebüro einsetzt und nun zeitgleich ihr 20-jähriges Arbeitsjubiläum feiert. Natascha Mashrafi, ebenfalls eine versierte Mitarbeiterin in Sachen Reisen, komplettiert das „Reise-Team“.

„Wir sind ein echtes Team“, betonen die vier Frauen. Das drückt sich auch dadurch aus, dass sie privat gern mal gemeinsame Reisen und Aktivitäten wie einen Segeltörn, unternehmen.

„Unser Anspruch ist die Zufriedenheit unserer Kunden.“ Inhaberin Heike Holt

Häufig werden die Vier von Veranstaltern zu Inforeisen eingeladen, damit sie sich von den „Produkten“ vor Ort überzeugen können. Im Vordergrund stehe dabei kundenorientierte Arbeit. „Unser Anspruch ist die Zufriedenheit unserer Kunden“, betont Heike Holt. „Wir haben eine liebe und treue Kundschaft“, freuen sich die Inhaberinnen. „Manche schauen auch mal kurz auf einen Kaffee herein, so hätten sich schon Freundschaften entwickelt.

Das Reise-Team baut neben üblicher Werbung vornehmlich auf die Mund-zu Mund-Propaganda. Eine Weiterempfehlung über Kunden übertreffe jedes Inserat, so die Frauen. Weiterhin lege das Team viel Wert auf die Unterstützung der örtlichen Vereine durch Trikot- und Bandenwerbung, die Durchführung eines Fußballcamps und das Stiften von Ehrenpreisen bei Vereinsfesten.

Mit Begeisterung bei der Arbeit

„Wir als Team waren schon fast überall in der Welt unterwegs“, sagen Susanne Kasper und Heike Holt. Für ihre Kunden buchen sie neben Pauschalreisen, Pilgerreisen und Familienurlaube auch Abenteuerreisen, Weltreisen, individuelle Rundreisen, Gruppenreisen und Kreuzfahrten weltweit.

„Wir haben Spaß an unserer Arbeit und freuen uns auf jeden neuen Tag in unserem Reisebüro“. betonen Susanne Kasper und Heike Holt. Die Begeisterung und die gute Laune spüren auch die Kunden, sobald sie den Fuß über die Schwelle des Reisebüros setzten.