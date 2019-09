Fürstenau. Bei ihrer Generalversammlung blickte die Photovoltaikgenossenschaft „Geno Energiehaus im Osnabrücker Nordland eG“ auf ein gutes Geschäftsjahr 2018 zurück. Angesichts der guten Ergebnisse wird aus dem Jahresüberschuss eine Sonderdividende von zehn Prozent gezahlt.

Als Vorsitzender des Aufsichtsrates leitete Paul Weymann die Versammlung. Unter anderen hieß er das ehemalige Vorstandsmitglied und den Gründervater der Genossenschaft, Ludger Schröder, wilkommen. Die Vorstände Herbert Niemann und Ingo Hollermann stellten die Zahlen vor und berichteten über den Geschäftsverlauf. Das Jahr war für Landwirte wegen der Trockenheit ziemlich schlecht. Die Mitglieder hingegen freuten sich über ein Rekordjahr. So waren die Monate Mai und Juli 2018 die sonnenreichsten Monate in der zehnjährigen Geschichte der Genossenschaft. Am Jahresende waren etwa 426 Tausend kWh Strom in das Netz eingespeist worden.