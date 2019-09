Stoffkleks in Berge bietet seit zehn Jahren Textilien an CC-Editor öffnen

Bea Leuschner freut sich schon auf die nächsten zehn Jahre in ihrem Stoffladen. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Der Stoffkleks in Berge am Tannenweg 1 feiert am Sonntag, 22. September 2019, sein zehnjähriges Bestehen. Von 11 bis 16 Uhr sind Kunden und Gäste zum Mitfeiern eingeladen. Die Inhaber Bea und Christian Leuschner freuen sich auf einen schönen Tag.