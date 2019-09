Fürstenau/Merzen. Um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, haben sich mehrere Landschaftsgärtner aus Fürstenau und Merzen zusammengetan: Sie bieten Vereinen und anderen Gruppen an, sie am 20. September 2019 bei einer ökologisch motivierten Arbeit zu unterstützen – und das vollkommen kostenlos.

Am 20. September entscheidet die Bundesregierung über ihre nächsten Schritte in der Klimapolitik. Vor diesem Hintergrund haben sich spontan einige Landschaftsgärtner der Region zusammengefunden, um auf die steigende Problematik und höhere Anforderungen an ihren Berufszweig in Zeiten des Klimawandels aufmerksam zu machen. Der fortschreitende Klimawandel treffe diesen Berufszweig in besonderem Maße, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sei es bei der Auswahl klimabeständiger Pflanzen wie der Stadt- und Parkbäume, bei Arbeitsbedingungen jenseits der 30-Grad-Grenze, beim Wasserverbrauch in Anzucht und Anlage und der Unterhaltung von Gärten.

Vereine sollten sich schnell melden

Einige Gärtner und Landschaftsbaubetriebe aus der Region Fürstenau/Merzen haben sich nun entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen und sich aktiv für ein schnelles Handeln gegen den Klimawandel einzusetzen. Sie legen an diesem Tag ihre Arbeitsaufträge nieder und bieten aktiv einer Organisation, einem Verein oder einer ähnlichen Gruppe mit gemeinnützigem ökologischem Zweck ihre Arbeitskraft an.

Arbeitsaufträge könnten zum Beispiel sein: Bau eines Trockenmauerhochbeetes (Material kann mitgebracht werden), Pflanzung eines Klimabaumes (kann mitgebracht werden) oder die Vorbereitung einer Fläche für eine Blumenwiese im Frühling. Oder auch dringend benötigte Gartenhilfe.

Interessenten sollten sich schnellstmöglich mit den Gärtnern in Verbindung setzen: Röka Gartenspiel Merzen, Sven Kalinowski, Telefon 05466 936028 oder Baumhaus-Gartengestaltung Fürstenau, Claudia Funke, Telefon 05901 305340.