Hollenstede. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Pfarrgemeinderates (PGR) der Kirchengemeinde Maria Rosenkranz Hollenstede lud der amtierende PGR alle ehemaligen Mitglieder der vergangenen Jahre zu einem Jubiläumstreffen in die Gaststätte Johannemann ein.

Im Anschluss daran feierten sie eine gemeinsame Eucharistiefeier mit Pastor Hubert Schütte. „Wir wollen als Gemeinschaft ein stabiles Rad sein“, lautete das Motto des Gottesdienstes, der von Christel Gerweler und Tanja Röwer vorbereitet wurde. Im Mittelpunkt standen Wagenräder als Symbole für Gemeinschaft mit Christus als Nabe, von der die Speichen gehalten werden.

PGR-Vorsitzende Ursula Woltering begrüßte viele ehemalige Pfarrgemeinderatsmitglieder der Kirchengemeinde Maria Rosenkranz. Besonders freute sie sich über den Besuch des ehemaligen Hollensteder Pastors Georg Anders. Gemeindereferentin Ute von der Wellen überbrachte Glück- und Segenswünsche im Auftrag des Pastoralteams und bedankte sich für die ehrenamtliche Arbeit.

Beschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils

Die Einrichtung von Pfarrgemeinderäten geht auf einen Beschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils zurück. Das Dekret über das Apostolat der Laien regte die Einrichtung „beratender Gremien“ in den Pfarrgemeinden an. Im August 1968 hieß es in dem damaligen kirchlichen Mitteilungsblatt „Die Glocke“: „In allen Gemeinden unseres Bistums sollen nach dem Willen des Bischofs am 23. Februar 1969 Pfarrgemeinderäte gewählt werden.“

Josef Schumacher war 1969 der erste Vorsitzende des PGR in Hollenstede. Mit ihm zusammen wurden Klaus Sajak, Anne-Kathrin Musolf, Hubert Achelwilm, Franz Hopster, Emma Hümmeler, Helene Ostholthoff, Heinz Sander und Clemens Wilkemeyer in das Gremium gewählt.

Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent

Josef Schumacher erinnerte an die damalige Situation in Hollenstede: „Damals stellten sich 16 Kandidaten zur Wahl. Die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent. Unter der Leitung des damaligen Pastors Lückertz erfolgte die Liturgie-Reform.“ Der PGR sei fortschrittlich und offen für neue Wege gewesen und zudem ökumenisch eingestellt. Die PGR-Sitzungen waren damals wie heute öffentlich. Da habe es schon mal dreißig Zuhörer gegeben, als das Thema Friedhofskapelle auf der Agenda gestanden habe.

Weitere Themen seien die Umgestaltung des Altarraumes und die Einführung der Vorabendmesse gewesen, die 1971 zunächst mit 130 zu 222 Stimmen von den Gemeindemitgliedern abgelehnt wurde. 1987 bekam die Vorabendmesse in der Gottesdienstordnung einen festen Platz. Bereits seit Beginn der 1970er Jahr werden in Hollenstede Mädchen als Ministrantinnen eingesetzt. Die sogenannte Frühkommunion und die Beauftragung von Kommunionhelfern standen ebenso auf der Tagesordnung wie die Gemeindemission im Jahr 1982.

In den vergangenen 50 Jahren wurde die Kirchengemeinde von sechs Priestern geleitet: Pastor Lückertz, Pastor Anders, Pastor Krupinski, Pastor Gorny, Pastor Löffler und heute von Pastor Schütte. Zurzeit gehören Ursula Woltering, Lena Hopster, Christel Gerweler, Tanja Röwer, Petra Hein, Annette Hellmann und Monika Diekgeers dem PGR an.