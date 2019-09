Fürstenau. Zum ersten Mal ist in Fürstenau ein Tag des Sports angeboten worden. In der Turnhalle und drum herum sowie auf dem IGS-Sportplatz zeigten die Spielvereinigung (Spvg.) Fürstenau und weitere Vereine eine breite Vielfalt von Sportangeboten. Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung des ehemaligen Vorsitzenden Ulrich Neumann mit der Goldenen Ehrennadel des Landessportbunds Niedersachsen.

In allen Räumen der Turnhalle präsentierten Spvg.-Sparten und weitere Vereine ihre Angebote. Vor und neben der Turnhalle hatten der Bürgerschützenverein, der Motorsportclub, der Schachclub, die DLRG und die Pfadfinder, Stamm Armin, ihre Stände aufgebaut. Darüber hinaus fanden auf dem Sportplatz Abnahmen für das Sportabzeichen und Leichtathletikaktionen statt.

Auch der Vorsitzende des Kreissportbunds Osnabrück Land, Winfried Beckmann, und Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken waren vor Ort. „Heute ist ein besonderer Tag“, freute sich Trütken, „weil heute der erste Tag des Sports stattfindet und viele weitere Vereine dabei sind. Die Vereine in Fürstenau halten zusammen.“ Sodann leitete er zur Ehrung von Ulrich Neumann, Fürstenauer Urgestein in Sachen Sport, über. Er skizzierte dessen Werdegang in Fürstenau, zunächst als Spartenleiter Volleyball. „Ullis Engagement ging immer über den Volleyball hinaus. Er wirkte, bevor er seinen Vorsitze an Daniel Moormann abgab, 22 Jahre als Vorsitzender in der Spvg.. Ulli hat sich sehr für die Integration durch Sport eingesetzt. Er leistete hier vorbildhafte Arbeit“, so Trütken.

„Ulrich Neumann hat Geschichte für den Sport in Fürstenau geschrieben.“ Winfried Beckmann

Winfried Beckmann skizzierte den sportlichen Werdegang von Ulrich Neumann. Dabei hob er die Stärken und daraus resultierenden Synergien der Zusammenarbeit hervor. „Ulrich Neumann hat Geschichte für den Sport in Fürstenau geschrieben“, so Beckmann, „er war acht Jahre als stellvertretender und 22 Jahre als Vorsitzender aktiv.“ Er habe immer ein offenes Herz für den Sport gehabt. Für seine besonderen Verdienste um den Sport zeichnete Beckmann Ulrich Neumann mit der Goldenen Ehrennadel des Landessportbund Niedersachsen aus.

Was macht eigentlich die Spielvereinigung?

Auch Vereinsvorsitzender Daniel Moormann hieß die Gäste und Helfer willkommen. Er freute sich über das große Team des eigenen Vereins, das mit etwa 40 Personen vertreten war, bei verschiedenen Übungen half und Fragen beantwortete. „Wir wollen zeigen, was die Spielvereinigung macht. Jeder weiß: Wir haben einen Sportverein in Fürstenau. Was aber bietet er alles an?“, betonte Daniel Moormann. Als Antwort auf diese Frage wies er zunächst Badminton, Volleyball und Jiu Jitsu hin. Erfreut zeigte sich Moormann, dass weitere Vereine die Einladungen zur Mitgestaltung des Tags des Sports angenommen haben. „Wir finden gut, dass die Vereine zusammen arbeiten“, so der Vorsitzende.

Bei der vom Verein ausgerichteten Tombola konnten die Gäste Sportgeräte gewinnen. Die Teilnahme war aber mit einer Frageaktion verbunden. Erfasst wurde die Zufriedenheit mit dem Sportangebot der Spvg., weiterhin konnten Wünsche und Anregungen mitgeteilt werden. Und obendrein wollten die Macher wissen, was den Teilnehmern am Tag des Sports am besten gefallen habe. „Wir sind gespannt auf das Feedback“, so Moormann.

Fürstenaus stellvertretender Bürgermeister Ernst Ehmke blickte in die Zukunft: „Es wäre erfreulich, wenn sich viele Jugendliche die Angebote ansehen und demnächst in den Vereinen mitarbeiten.“ Bei einem Rundgang gab es viele interessante Einblicke. Gleich am Anfang war der Bürgerschützenverein vertreten. Das Team bot den Besuchern die Möglichkeit, ihre Treffgenauigkeit mit einem Lasergewehr zu testen. Die ständig umlagerte Hüpfburg schloss sich an. Der Motorsportclub und die Spielvereinigung sorgten dafür, dass kein Teilnehmer hungrig oder durstig nach Hause ging. In der Halle zeigte die Spvg. die Vielfalt ihrer Sportangebote, einschließlich Sport im Inklusionsbereich.

Von Kletterwand bis Schwimmkurs

Besonders locke eine Kletterwand. Hier probierten nicht nur Kinder, ob sie die Wand – selbstverständlich immer gesichert – erklimmen konnten. Der Schachclub war mit dem großen Gartenschach und zwei Tischen mit Spielen vertreten. Kinder und Erwachsene spielten einige Runden oder ließen sich die Regeln erklären. An einer anderen Station erklärten die Mitarbeiter der DLRG unter anderem die Erste Hilfe-Regeln. Sie machten deutlich wie wichtig es ist, Schwimmen zu können. Und bei den Pfadfindern, die mit einer Jurte und einem offenen Feuer dabei waren, wurde über die Vereinsarbeit informiert und von den Gästen verschiedene Spiele ausprobiert.