Kettenkamp. In vielen Teilen Deutschlands sind derzeit „Grünen Kreuze“ zu sehen – nun sind diese Mahnmale auch im Nordkreis zu sehen. Unter anderem beteiligt sich die die Dettmer Agrar-Service GmbH an der Protestaktion, die als Reaktion auf das Agrarumweltpaket der Bundesregierung ins Leben gerufen worden ist und die Verbraucher zum Nachdenken und auch Umdenken anregen möchte.

Anfang September hat das Bundesministerium für Landwirtschaft mit dem Bundesumweltministerium ein Agrarpaket verabschiedet. Die darin beschlossenen Maßnahmen greifen nach Ansicht vieler landwirtschaftlicher Betriebe massiv in die Eigentumswerte der Landwirte ein: einzelne Flächen würden wertlos und könnten nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden. Als Folge davon müssten Lebensmittel aus dem Ausland importiert werden, ohne Rücksicht darauf, wie sie dort erzeugt worden seien.

Ängste in vielen Betrieben

Insgesamt gehe in vielen landwirtschaftlichen Betrieben die Angst um, dass mit dem Agrarpaket jegliche Produktion auf dem Acker im Stall erschwert beziehungsweise in Einzelfällen nahezu unmöglich gemacht würde. Da sollen jetzt die „Grünen Kreuze“ mahnen gegen steigende Auflagenflut, überzogene Bürokratie, Dumpingpreise für Essen, ungebremsten Flächenverbrauch und unfaire Handelspolitik.



Heimische Landwirtschaft wichtig

Am vergangenen Wochenende hat auch die Dettmer Agrar-Service GmbH Flagge gezeigt und an verschiedenen Punkten „Grüne Kreuze“ mit entsprechenden Info-Zetteln aufgestellt. „Wir haben uns entschieden, an der Aktion teilzunehmen, weil uns die heimische Landwirtschaft wichtig ist“, geht das Unternehmen in die Offensive und stellt sich damit auf die Seite der Betriebsinhaber. Zudem seien die Verbraucher in der Pflicht, klar Position zu beziehen – beim Einkauf und Verzehr von Fleisch beispielsweise, aber auch bei den Themen Nachhaltigkeit und Regionalität, so das Unternehmen.

„Wir laden alle landwirtschaftlichen Betriebe herzlich ein, sich bei Interesse an der Aktion zu beteiligen und ebenfalls „Grüne Kreuze“ aufzustellen“, so Gerd Dettmer.