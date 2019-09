Acht Trupps mit Strahlrohren waren bei der Übung zur Bekämpfung des Waldbrandes im Einsatz. Foto: Björn Thienenkamp

Berge. „Wasser marsch!“, heißt das Kommando der Feuerwehrleute, dann wird der Hahn aufgedreht und das Löschwasser fließt. Eigentlich einfach. Aber wo kommt das Wasser her, wenn der Brand mitten im Wald ist? Dann wird es schwierig, dann ist technisches Know how gefragt und vor allem Teamarbeit. All das hat die Fuerwehrbereitschaft Nord in Berge geübt, und zwar im Wald am Gut Hengeholt.