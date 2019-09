Berge. Das Team der Berger Kleiderbörse "Rund ums Kind" zieht um: Bisher ging die Veranstaltung im Familienzentrum Pusteblume über die Bühne. Die nächste Börse findet nun am 8. November in der Halle des Schützenvereins Berge auf der Wilhelmshöhe statt.

Wie Nicole Biermann vom Börsenteam berichtete, habe es zum einen Terminüberschneidungen im Familienzentrum gegeben. Zum anderen seien die zur Verfügung stehenden Räume in der Pusteblume ohnehin recht beengt mit Blick auf die Größe der Kleiderbörse. Deshalb freue sich das Team, dass der Schützenverein mit Andreas Stienke an der Spitze zugesagt habe, die Vereinshalle bereitzustellen. Eine Miete erhebe der Verein nicht, so Nicole Biermann.

Platz für bis zu 60 Anbieter

Insgesamt können in der Schützenhalle bis zu 60 Anbieter ihre Artikel anbieten. In Frage kommt gut erhaltene Kinderkleidung von Größe 50 bis 188, Sportartikel (beispielsweise Reiten, Tennis oder Fußball), Umstandsmoden, Spielzeug, Gesellschaftsspiele, Kinderauto- und Fahrradsitze, Fahrräder und mehr.

Der Erlös der Veranstaltung ist für soziale Zwecke bestimmt. Der weitere Vorteil, so das Börsenteam: Eltern könnten ihre Kosten vergleichsweise niedrig halten und gut erhaltene Kleidung oder andere Artikel zu günstigen Preisen erwerben. Schließlich müssten die Verkäufer nicht mehr benötigte Kleidung für Kinder oder Spielzeug, die sie anböten, nicht wegwerfen.

Helfer willkommen

Die Kleiderbörse beginnt um 19 Uhr und endet gegen 21 Uhr. Anmeldungen sind noch bis zum 25. Oktober möglich. Wer zudem Interesse hat, als Helfer mitzumachen, ist ebenfalls willkommen. Anmeldungen/Infos: kleiderboerse-rund-ums-kind@gmx.de. Die Früh-/Sommerbörse wir voraussichtlich im Mai 2020 stattfinden.