Fürstenau. Zahlreiche Vertreter aus den Bereichen Bildung, Politik und Wirtschaft nahmen jetzt an der Eröffnung des Seminar- und Schulungszentrums des Fürstenauer Unternehmens cdVet teil. In diesem Jahr finden noch 25 Veranstaltungen rund um die Tiergesundheit in den neuen Räumen an der Industriestraße statt.

"Heute soll der nächste Schritt der Firmenentwicklung vollzogen werden", betonte Landrat Michael Lübbersmann, der sich anlässlich der Eröffnung des Schulungszentrums auf den Weg in den Norden des Landkreises gemacht hatte. Das neue Seminar- und Schulungszentrum helfe, alle Themen um natürliche Tiergesundheit und chemiefreie Ernährung zu behandeln und zu verbreiten. Er sei sich sicher, dass die Nachfrage hierfür vorhanden sei.

"Weitsicht bei der Firmengründung"

Gerade in der heutigen Zeit würden die Aspekte wie Tierwohl und abgestimmte passgenaue Tiernahrung und das Wohlbefinden sowie die Gesundheit von Tieren zunehmend an Bedeutung gewinnen, so der Landrat. Dabei spiele insbesondere der Gedanke von natürlichen Produkten ohne die Verwendung von künstlichen Zusätzen eine zentrale Rolle. Besonders beeindruckend sei für ihn insbesondere die bei der Firmengründung vor 20 Jahren bewiesene Weitsicht für dieses Themenfeld. "Erst heute wird in breiter Öffentlichkeit die Problematik der Verwendung von chemischen Substanzen diskutiert", so Michael Lübbersmann.

Wie Firmengründer und Geschäftsführer Clemens Dingmann erklärte, sei das Unternehmen inzwischen Innovationsführer in der natürlichen Tiergesundheit und chemiefreien Tierernährung. Anspruch des weltweit tätigen Unternehmens sei es, im Bereich der Tiergesundheit nachhaltige gesunde Wege zu gehen und wirkungsvolle Alternativen für die Vermeidung von Antibiotika und anderen chemischen Substanzen in allen Bereichen der Tierhaltung anzubieten.



Das neue Seminar- und Schulungszentrum gehöre auch zum aktuellen Konzept der cdVet-Center, einem neuen Shop-System, mit dem sich Kooperationspartner künftig mit einem eigenen cdVet-Shop selbstständig machen können. Dabei könnten die Shopbetreiber unter anderen zu allen rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen sowie dem wichtigen Themenfeld der Aus- und Weiterbildung eng durch die Unternehmenszentrale begleitet werden, so Clemens Dingmann.

Noch 25 Veranstaltungen im Jahr 2019

Frei nach dem Motto „Wissenstransfer schafft Erfolg“, würden sie ihren Fachhändlern, Partnern aus dem Bereich der Tierheilpraktiker sowie allen Tierärzten, Hundefriseuren, Apothekern und Verhaltenstherapeuten spezielle Fortbildungsmöglichkeiten anbieten, so die Firmengründung Seminare, Webinare und Fortbildungen rund um natürliche Tiergesundheit und chemiefreie Ernährung anbieten, betonte Ann-Kathrin Kemper vom Marketing-Team des Unternehmens. Für das Jahr 2019 stehen noch mindestens 25 Veranstaltungen auf dem Programm. Besonders beliebt seien zudem mittlerweile die Webinare in Form von online geführten Vorträgen, bei denen sich die Teilnehmer von zu Hause aufschalten und Fragen stellen könnten. Daneben seien aktuell zwei Kongresse in Osterfeld in Sachsen-Anhalt und in Wuppertal geplant. Hier würden sie gezielt auf die Bedürfnisse des inhabergeführten Handels eingehen, so Ann-Kathrin Kemper.