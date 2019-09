Straße Am Gültum in Fürstenau bald wieder frei CC-Editor öffnen

Ab kommenden Montag ist auch die Straße Am Gültum wieder freigegeben; die Restarbeiten laufen derzeit. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. In der kommenden Woche wird in Fürstenau nach der Bürgerschützenstraße auch der Bauabschnitt am Am Gültum für den Verkehr freigegeben.