Berge. In Berge wird am Wochenende der 43. Herbstmarkt gefeiert – ein Fest, das erneut viele Besucher anlockte. Zum Auftakt hatten die Organisatoren einen Luftballonwettbewerb organisiert. Und mit einem Fass Freibier stießen sie auf die Neuauflage des Herbstmarktes an.

Fleißig füllten die Kinder ihre Karten für den Luftballon-Wettbewerb aus. Es winkten als Gewinn zwei Eintrittskarten für den Heidepark Soltau. „Wir sind gespannt, wohin die Reise geht und wie weit die Ballons fliegen“, sagte Ulrich Zinn. Beim Start eröffneten Oliver Kruse als Vorsitzender der Werbegemeinschaft und Bürgermeister Volker Brandt den Herbstmarkt.



An beiden Tagen gab es eine Vielfalt von Leckereien, darunter Flammkuchen sowie Kaffee und Kuchen. Die Erbsensuppe der Feldküche der Freiwilligen Feuerwehr Bippen, organisiert vom Heimatverein, kam ebenso gut an wie die zahlreichen im Backhaus hergestellten Brotlaibe. Weitere kulinarische Wünsche wurden an den verschiedenen Imbissständen sowie in der Berger Gastronomie erfüllt. Der Förderverein der Grundschule war mit einem Waffelstand mit von der Partie, der Schützenverein servierte Grillspezialitäten und Cocktails.

Auch die Kinder kamen auf ihre Kosten. Sie ließen sich schminken und freuten sich dann über die gelungenen Masken und nutzen die Fahrgeschäfte. Am Sonntag konnte, wer schwindelfrei war, seinen Blick aus einer 40 Meter hohen Aussichtsgondel weit über Berge und Umgebung schweifen lassen. Wer danach genug gesehen hatte, genoss mit der Straßeneisenbahn den Blick auf den Herbstmarkt aus einer anderen Perspektive.

Mit Gewerbeschau und Trödelmarkt

Auf dem großen Trödel- und Kinderflohmarkt am Sonntagmorgen war viel Betrieb. Eine kleine Gewerbeschau entlang der Hauptstraße und Sonderaktionen des Einzelhandels runden den Markt ab. Die Berger Geschäftswelt bot zudem einen verkaufsoffenen Sonntag an. Überall kauften Leute, ließen sich Kunden beraten. Und so wurde auch schon das eine oder andere Weihnachtsgeschenk reserviert oder erworben.





Der Heimatvereins Anten präsentierte seine historischen Handdruckspritze. Die "Sehleute" waren von der alten Technik begeistert. Verschiedene Musikformationen sorgten mit klingendem Spiel für die weiteren musikalischen Highlights. Abgerundet wurde der Herbstmarkt durch eine große Tombola mit 1000 Euro in bar als Hauptpreis sowie den Wirtepreis und eine Reise nach Berlin.