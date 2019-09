Fürstenau. Joscha Krone, ehemalige IGS-Schüler und jetziger Student für Kommunikationsmanagement, hatte das Vergnügen, den Unternehmertag der vier Samtgemeinden im Nordkreis zu moderieren. Der ging in diesem Jahr bei den Richter Möbelwerkstätten in Fürstenau über die Bühne, dort, wo Joscha Krone einst ein Praktikum gemacht hat.

Die Begrüßung der Gäste war natürlich dem Hausherrn vorbehalten. Zunächst sei er skeptisch gewesen, ob die Betriebsräume für eine Veranstaltung wie den Unternehmertag geeignet seien, so Reinahrd Richter. Peter Zenner vom Ilek-Regionalmanagement (Ländliches integriertes Entwicklungskonzept) sowie Thomas Wagener für von der Samtgemeinde Fürstenau hätten ihn aber schließlich überzeugt.

Und so richtete seine Firma den inzwischen zehnten Unternehmertag in Regie der Ilek-Region aus. Den nutzte Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken, um seine Kommune vorzustellen. Insbesondere hob er das Engagement in Sachen Bildung hervor. Hier habe die Samtgemeinde einen Schwerpunkt gesetzt und einen Bildungscampus geschaffen, der stetig ausgebaut werde. Überdies wies er daraufhin, dass die Lebenshaltungskosten in der Samtgemeinde gering seien, die Lebensqualität aber hoch. Dies sagte er auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, der viele Firmen beschäftigt.

„Good-Practice-Preis“ für das Dil

Dass solchen personellen Engpässen neben Lebensqualität und Kosten zudem eine gute Ausbildung entgegengesetzt werden kann, machten Thomas Kohne, Schulleiter der Berufsbildenden Schulen in Bersenbrück, sowie Sven Büsing, Leiter der Agentur für Arbeit im Nordkreis, deutlich.

In einem Filmbeitrag präsentierten sie ein Unternehmen, dass sich in besonderer Weise in Sachen Berufsausbildung engagiert – das Deutsche Instituts für Lebensmitteltechnik (Dil) in Quakenbrück. Dafür gab es den „Good-Practice-Preis“, den die kaufmännische Leiterin Angelika Koch-Weichel sowie die beiden Auszubildenden Kristin Griesehop und Steffen Specker entgegennahmen. Die eine absolviert derzeit ein duales Studium und kombiniert die Ausbildung zur Industriekauffrau mit einem Betriebswirtschaftsstudium. Der andere hat seine Ausbildung zum Industriemechaniker als Jahrgangsbester der Industrie- und Handelskammer abgeschlossen.

Angelika Koch-Weichel hob in ihren Dankesworten unter anderem die zunehmende Bedeutung der dualen Ausbildung für Unternehmen hervor. Überdies machte sie klar, dass die Rede vom „lebenslangen Lernen“ keineswegs eine Worthülse sei, sondern vielmehr beruflicher Alltag.

Schließlich war Carolin Goßen am Zuge – TV-Jobcoach und Vortragsrednerin. Ihr Vortrag war mit dem Satz „Begeistern kann, wer begeistert ist“ überschrieben. Sie machte anschaulich klar, wie wichtig es für Unternehmen ist, die Mitarbeiter entsprechend ihren Talenten einzusetzten. Es gebe Menschen, die gingen die Dinge rational an, andere seien Praktiker, wieder andere kämen von der emotionalen oder theoretischen Seite. Würden sie an den richtigen Platz gesetzt, stiegen Motivation und Begeisterung, was der Firma in Form von Arbeitsergebnissen zugute komme. Schließlich werde von einem Fisch auch nicht verlangt, dass er auf einen Baum klettere.

Mehr auf junge Menschen zugehen

Auch müssten die Unternehmen mehr auf junge Menschen zugehen. Sätze wie „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ müssten der Vergangenheit angehören, zumal die Betriebe oft nicht mehr die freie Wahl bei den Auszubildenen hätten, es sei heute eher umgekehrt.

Als der Schlussapplaus verklungen war, ging es zum Abschluss ans Buffet. Das hatte die heilpädagogische Hilfe vorbereitet.