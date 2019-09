Fürstenau. Zur Unterstützung benachteiligter Menschen hat das Diakonische Werk Bramsche eine Sammlung in den Gemeinden angeregt. Aus deren Erlös wurden jetzt 500 Euro durch Geschäftsführerin Natalia Gerdes und ihre Mitarbeiter an die Fürstenauer Tafel mit Schwester Innozenza und ihrem Team überreicht.

Gemeinsam mit ihrem Team kam Natalia Gerdes nach Fürstenau, um der Tafel 500 Euro zu überreichen. „Die Kirchengemeinden im Kirchenkreis Bramsche haben im Gottesdienst gesammelt, um die Tafel zu unterstützen“, informierte sie. „Wir wollen gerne die Tafel in Fürstenau unterstützen, damit die Menschen, die arm sind und rund um Fürstenau wohnen, von der Tafel versorgt werden können. Wir wissen, dass ihr gute Arbeit macht“, sagte sie an die Tafelmitarbeiter gerichtet.

„Wir sind heute hierher gekommen, um zuzuhören." Natalia Gerdes

„Schwester Innozenza leistet die Arbeit an der Fürstenauer Tafel mit Herzblut. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass diese Arbeit unterstützt werden muss“, sagte Natalia Gerdes, „dieses müssen wir entsprechend würdigen, gerade in der Woche der Diakonie.“ ,Unerhört’, das Motto der Woche der Diakonie, werde oft als ,Du hast nicht zugehört’ interpretiert. „Wir sind hier heute hingekommen, um zuzuhören und zu erfahren, welche Leistungen die Tafel realisiert“, so Natalia Gerdes. „Die Fürstenauer Tafel engagiert sich seit nunmehr 13 Jahren für die Bürger mit geringem oder ohne Einkommen“, sagte die Leiterin.

Auch Einsatz in Kaliningrad

Schwester Innozenza informierte über ihre Arbeit, auch über ihren Einsatz in Kaliningrad. Seit 35 Jahren engagiert sie sich dort und kümmert sich um zwei Kinderhäuser, eine ambulante Station und eine Suppenküche. „Alle vier bis sechs Wochen fahre ich nach Kaliningrad, immer Unterstützungsmaterial dabei. Die Strecke ist 1200 Kilometer lang“, so die Schwester.

Weiterhin ging sie auf den Umzug der Tafel in das dann renovierte Gebäude an der Osnabrücker Straße in der kommenden Woche ein. Dann bleibt die Tafel einmal geschlossen. In der darauf folgenden Woche ist sie wieder zu den bekannten Zeiten, dann im neuen Gebäude, geöffnet. Derzeit wird die Kühlanlage installiert. In diesen Tagen beginnt der Umzug.

Die neuen Räumlichkeiten bieten weitere Möglichkeiten. Es steht mehr Platz zur Verfügung. Dort können die 25 Mitarbeiter dann in ansprechendem Umfeld ihren Dienst anbieten. Die verschiedenen Unterstützungsberechtigten sind gut integriert.

„Viele Menschen sagen, dass sie ohne die Tafel nicht über die Runden kommen würden.“ Anke Kusche

Die Tafel hilft, Wohnungs- und Energiekosten zu finanzieren, setzt sich für die Kinder und für die Beschaffung von Kleidung ein, engagiert sich im Bereich der Erholung ebenso wie im Bereich der Medikation. Der berechtigte Personenkreis bekomme Ware im Wert von etwa 70 bis 80 Euro, so Schwester Innozenza. Natalia Gerdes bat darum, auch Leute mit einem von der Beratung ausgestellten Formblatt zu helfen. Der entsprechende Nachweis werde dann nachgereicht.

Anzeige Anzeige

„Im Grunde ist es traurig, dass es Tafeln geben muss“, ergänzte Pastorin Anke Kusche. Sie seien aber unheimlich wichtig für die Menschen. „Viele Menschen sagen, dass sie ohne die Tafel nicht über die Runden kommen würden“, so die stellvertretende Superintendentin. Sie begleitete die Aktion.