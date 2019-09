Fürstenau. Der Bippener Raiffeisen Agrarmarkt wird momentan umgebaut. Die Zweigstelle der VR-Bank zieht demnächst von der Kurzen Straße in den Markt um. Damit kommen Bank und Ware zusammen.

Die Bankstelle findet im vorderen Bereich auf 70 Quadratmetern ihren Platz. Mit der Bank zieht auch Bankkauffrau Michaela Pöppelmeyer um. Die VR-Bank Osnabrücker Nordland hat damit mehr als 100.000 Euro in die Hand genommen, um sich noch kundenfreundlicher aufstellen zu können. Auf Dauer ist auch eine Erweiterung des Warenbereichs in Bippen nicht auszuschließen, so Markus Schröder, der zusammen mit zwei Mitarbeitern im Bereich Ware tätig ist.

Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im Oktober beendet werden. Sie werden durch Firmen aus der Region ausgeführt. Der Kunde kann dann neben seinem Einkauf auch die Bankgeschäfte erledigen oder sich beraten lassen. „Wir wollen im Rahmen der Fusion Bank und Ware als die eine Genossenschaft weiter zusammen führen und damit Synergien heben“, machte Vorstand Herbert Niemann deutlich.