Fürstenau. Der Oktobermarkt in Fürstenau wird aus organisatorischen Gründen um eine Woche vorverlegt. Am Sonntag, 29. September 2019, beginnt das Oktoberfest morgens um 8 Uhr mit einem großen Trödelmarkt.

Ab 11 Uhr lädt die Werbegemeinschaft beim Fürstenauer Oktoberfest zu einem bayrischen Frühschoppen in das Festzelt auf dem Marktplatz ein mit Oktoberfestbier und Spanferkel, angeboten vom Team des Hotels am Markt. Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen ihre Türen und halten eine große Angebotspalette und auch Schnäppchen für die Kunden bereit. Für die Kinder findet ebenfalls ein attraktives Programm statt.

Falls Privatpersonen, Vereine oder Fürstenauer Firmen sich noch aktiv einbringen möchten, können diese sich per E-Mail anmelden: info@wg-fuerstenau.de. Weitere Auskünfte erteilt Johannes Fritze, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, Telefon 05901 3158.