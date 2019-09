Fürstenau. Weil die vorhandene Reithalle die vielfältigen Anforderungen des Reit- und Fahrvereins (RFV) Fürstenau und des Schulreitzentrums nicht mehr erfüllen kann, ist eine weitere Halle geplant. Die Arbeiten dafür haben nun begonnen. Ein Baustellenbesuch.

Seit einigen Tagen bestimmen nicht nur Pferde und Pferdesportfreunde die Szene, sondern auch schweres Gerät: Bagger, Radlader und Traktoren, die mit tonnenschwer beladenen Anhängern Sand und Kies heranschaffen, mit dem die Hallengrundfläche aufgefüllt und geebnet wird, sind an den Wochenenden im Einsatz. Bemerkenswert, wie Vereinsmitglieder zur Kostensenkung wie Profis mit den schweren Maschinen umgehen.



Einweihung im Spätherbst?

Genau der richtige Zeitpunkt, um zusammen mit Stephan-Heinrich Flohr, dem zweiten Vorsitzenden des RFV Fürstenau eine Baustellenbegehung durchzuführen. Vor dem Maschinenpark erläuterte das Vorstandsmitglied die Ist-Situation und die weitere Vorgehensweise. „Wir freuen uns, dass wir im Zeitplan liegen und momentan in Eigenleistungen die Voraussetzungen für die Anfang September beginnenden Beton- und Fundamentarbeiten schaffen, damit danach zügig der Rohbau der Halle in Angriff genommen werden kann", so Stephan-Heinrich Flohr. Das umfangreiche Balkenwerk für die spezielle Dachkonstruktion liege neben der alten Reithalle schon bereit. "Wir rechnen damit, dass die übrigen Bauarbeiten, die ausschließlich von regionalen Unternehmen durchgeführt werden, danach zügig vorankommen werden, damit die Fertigstellung und so die Einweihung der Halle noch im Spätherbst dieses Jahres erfolgen kann."

Bufdi unterstützt Projekte mit Kindern

Das Fürstenauer Campus-Projekt ist aber nicht nur an dem Hallenneubau zu erkennen. Stephan-Heinrich Flohr berichtete auch darüber, dass seit zehn Jahren erstmals wieder eine Lehrerfortbildung Reitsport in Zusammenarbeit mit dem Kreis- und Landessportbund, dem Landessportverband Weser-Ems und dem Kultusministerium in Fürstenau stattgefunden habe.

Darüber hinaus freut sich der Reit- und Fahrverein über die Zusammenarbeit mit Annemarie Meier, die als Bundesfreiwilligenleistende in einem Kooperationsprojekt zwischen der Grundschule Fürstenau, der IGS, der heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück, vertreten durch das neue Kinderzentrum vor Ort und des Vereins, die Projekte mit Kindern unterstützen werde.