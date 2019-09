Auszubildende und Praktikanten der VR-Bank Osnabrücker Nordland mit Vorstand Herbert Niemann und Warengeschäftsführer Frank Neuenfeld (von rechts) sowie Vorstand Ralf Stolte (links). Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die VR-Bank Osnabrücker Nordland engagiert sich in der Ausbildung. Jetzt traten sieben Auszubildende und fünf Praktikanten ihren Dienst in den verschiedenen Geschäftsstellen an. Bei einer Kennenlernveranstaltung informierten Vorstand und Ware über den Betrieb und die verschiedenen Geschäftsfelder.