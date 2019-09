Der Kirchenchor im 80. Jahr seines Bestehens. Archivfoto: Siegfried Wistuba

Berge. 85 Jahre – so lange gibt es den evangelisch-lutherischen Kirchenchor in Berge. Älter wird er nicht werden. Mit einem letzten Auftritt nehmen die Sängerinnen und Sänger am 10. November, 18 Uhr, in der Lutherkirche Abschied. Zu alt seien insbesondere die Männer, zu wenig Nachwuchs gebe es, heißt es.