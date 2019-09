Fürstenau. Die Richter Möbelwerkstätten in Fürstenau waren Station der Sommertour zum Schwerpunktthema „Handwerk“ der CDU-Landtagsabgeordneten aus Stadt und Landkreis Osnabrück, dem Emsland und der Grafschaft Bentheim.

Der örtliche Landtagsabgeordnete Christian Calderone habe sich gefreut, in „seinem“ Wahlkreis Bersenbrück seine Landtagskolleginnen und -kollegen Clemens Lammerskitten, Annette Meyer zu Strohen, Burkhard Jasper, Reinhold Hilbers, Christian Fühner, Bernd-Carsten Hiebing, Gerda Höveler, Martin Bäumer und Bernd Busemann zu begrüßen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Als Ein-Mann-Betrieb startete Reinhard Richter 1976 mit kleinen Möbelstücken, exklusivem Innenausbau und der Restauration von Antikmöbeln im emsländischen Schapen, seit 1981 ist der Betrieb in Fürstenau ansässig, heute beschäftigt das Unternehmen gut 70 Mitarbeitende. Die Idee von exklusivem Möbelbau im Objektbereich, Messebau und Schiffsinnenbau kam und kommt bei den Kunden im In- und Ausland gut an.

Steilvorlage für die Politiker

Das sei die Steilvorlage für die Frage aus der Politik gewesen, wie es mit der Gewinnung von Fachkräften und Auszubildenden aussehe, heißt es weiter. Hier sei das Unternehmen gut aufgestellt: weltweit agierend sei die Firma ein gefragter Arbeitgeber. „Natürlich brauchen auch wir immer wieder Mitarbeiter, Montage ist aktuell nicht so gefragt“, wird die Familie Richter zitiert. Der Fokus liege hier aber auf dem familiären Umgang unter- und miteinander. „Und das klappt gut“, so die Geschäftsführer.

Auf Calderones abschließende Frage, was die Familie für Wünsche habe, habe die einhellige Antwort der Firmeninhaber gelautet: „Weniger Bürokratie!“ – ob es dabei um Statistiken, um die Datenschutzgrundverordnung oder die Anforderungen der Berufsgenossenschaft gehe. „Niedersachsen versucht, mit der Clearingstelle Bürokratieabbau den wachsenden Anforderungen auch einen Abbaupfad entgegenzusätzen“, wird Minister Hilbers zitiert, der die Ansätze der Landesregierung in diesem Bereich erläutert habe.