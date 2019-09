Vorbereitungen für Kochfest in Bippen gehen in die heiße Phase CC-Editor öffnen

Das Team der LAG und die weiteren Organisationen werden für einen gelingenden Tag sorgen. Foto: Jürgen Schwietert

Bippen. Unter dem Motto „Querbeet – Frische Landküche rund um Kräuter & Co.“ findet in diesem Jahr das große Bauernhof-Familien-Kochfest am 15. September in der Zeit von 11 bis 17 Uhr auf dem Ferienhof Nyenhuis in Bippen statt.