Fürstenau. Am Sonntagnachmittag, 8. September, 15.30 Uhr sind alle werdenden Eltern aus dem Landkreis Osanbrück und dem Emsland zu einer konfessionsungebundenen Segensfeier in die Pfarrkirche St. Katharina Fürstenau eingeladen. Initiiert wird die Feier von den Frauen der Schönstattbewegung Beate Schumacher, Nicola Santel, Anita Meiners, Maria Buschermöhle und Rita Middendorf.

„Für mich gehört die Segensfeier unbedingt zur Vorbereitung auf die Geburt unseres Kindes dazu. Ebenso wie die Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt und die Geburtsvorbereitung bei der Hebamme“, meint Anita Meiners. Eine der werdenden Mütter sieht das ähnlich. So sei sie sich sicher, dass sie alles für ihr Kind getan habe. Es sei so eine Art „Rundumversorgung“, erklärt die junge Frau. Wie Beate Schumacher ergänzt, könnten auch Freunde und Bekannte sowie alle Interessierten an der Segensfeier teilnehmen. Die Feier vermittele durch Bibeltexte, Lieder, Gebet und durch den Zuspruch des Priesters den Segen Gottes. Jede Familie einschließlich der Geschwisterkinder werde einzeln gesegnet.

Selbst gestrickte Söckchen

Nach der Feier erhalten die künftigen Eltern eine schön gestaltete Karte mit dem Bild der schwangeren Mutter Gottes und eine Kerze, die während der Schwangerschaft die Mutter begleiten soll und natürlich während der Geburt. Zudem können sich die werdenden Eltern selbst gestrickte Söckchen oder Mützchen für ihr Baby aussuchen, die Frauen aus der Gemeinde angefertigt haben. Nach der Geburt erhält jedes Kind ein kleines Fingerrosenkränzchen, das von den Schönstatt-Frauen mit Gebeten für das ungeborene Kind eingebetet wird. Zur Erinnerung bekommen die neugeborenen Kinder das Rosenkränzchen geschenkt.

Orientierung an christlichen Werten

Die Frauen gehören zur internationalen Schönstatt-Bewegung, einer geistlichen Bewegung in der katholischen Kirche, die am 18. Oktober 1914 von Pater Josef Kentenich gegründet wurde. Sie orientieren sich an christlichen Werten und gestalten ihr Leben aus der Verbindung mit Gott. Sie bringen ihre Begabung als Frau zur Entfaltung und setzen sich in Ehe und Familie, Beruf und Gesellschaft für ein Mehr an Beseelung und christlicher Prägung ein. Die Frauen kommen aus allen Gegenden Deutschlands mit verschiedenen Lebenserfahrungen und Lebensentwürfen.

Weitere Auskünfte zur Segensfeier gibt Beate Schumacher, Telefon: 05901 588.